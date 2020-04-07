«Будете пенять сами на себя». Лукашенко пригрозил чиновникам

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Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании по нефтяным вопросам дал поручение подчиненным создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи.

Это необходимо, чтобы в случае возникновения проблем с поставками не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы».

Он также предупредил чиновников, чтобы все взятые на себя обязательства по принятию на хранение нефтепродуктов строго исполнялись.

«Стенограмма ведется. И не дай бог, кто-то скажет, что может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и не примет на хранение, уж пеняйте сами на себя», — приводит его слова пресс-служба.

Глава государства рассказал план: купить дешевую нефть, переработать ее и создать определенный запас.

Ранее Лукашенко заявлял, что крупные государства-нефтедобытчики уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть: «Налицо картельный сговор. Идут вот эти игрища. Но, к сожалению, на все это мы повлиять не можем. Даже эта пандемия и психоз на них никак не влияют. Поэтому глаза у всех «позеленели», когда почувствовали падение доходов».

Напомним, сегодня цены на нефть демонстрирует рост.

 
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Тэги: поставки нефти нефтепродукты Персона: Александр Лукашенко

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