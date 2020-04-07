Лукашенко устроит медикам «разборки», когда закончится «коронапсихоз»

Александр Лукашенко пообещал медицинской отрасли серьезный разбор полетов.

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На сегодняшнем совещании по ситуации с коронавирусом он заявил, что люди сами должны заботиться о своем здоровье: укреплять иммунитет, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек.

Он утверждает, что власть борется за каждого: «Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам ценит свое здоровье».

По его словам, сложившаяся ситуация с коронавирусом помогла встряхнуть систему здравоохранения и обнаружить в ней некоторые проблемы.

Лукашенко подчеркнул, что «видит узкие места в нашей системе здравоохранения» и пообещал разбор полетов: «Я с вас спрошу, когда этот психоз закончится и когда уйдут эти болезни».

Лукашенко заявил, что общая смертность в Беларуси за первый квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 4%, а от пневмоний — на 9%. При этом в январе-марте от болезней системы кровообращения умерли 18,5 тыс. человек, от онкологии — почти 5 тыс. От пневмоний за три месяца текущего года умерли 254 человека.

«У нас не просто болеют сейчас от вируса, но и психоз же. И все равно падение [смертельных случаев] почти на 9% только от пневмоний. А сейчас это наша главная проблема», — приводит пресс-служба президента его слова.

Он также озвучил информацию, что за период с 1 января по 5 апреля текущего года в Беларуси из-за внешних причин погибли 860 человек — на 15 человек меньше, чем в 2019-м: «Напомню, от пневмоний — 254».

Поэтому, считает он, нельзя забывать о том, что кроме коронавируса, пневмоний в Беларуси есть и другие болезни.

По официальным данным Минздрава, на шестое апреля было зарегистрировано 13 смертей от коронавирусной инфекции, вызывающей болезнь COVID-19. Всего общее число случаев заражения в стране достигло 700 (сегодня Лукашенко заявил о 794 госпитализированных). На пятое апреля соответственно 8 и 562.

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