«Решить вопрос к понедельнику!» Лукашенко может уволить Румаса из-за дефицита защитных средств

Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании по ситуации с коронавирусом пригрозил правительству отставкой.

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Он потребовал от Совмина закрыть все проблемы с наличием индивидуальных средств защиты: «Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, правительства не будет. Будут работать другие», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром решить проблемы с наличием защитных средств в самые ближайшие дни.

Он считает «безобразием» факт, что «мы чего-то не можем сделать»: «Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить?»

Лукашенко полагает, что сегодня недопустимо говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого: «Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять».

По официальным данным Минздрава, на шестое апреля было зарегистрировано 13 смертей от коронавирусной инфекции, вызывающей болезнь COVID-19. Всего общее число случаев заражения в стране достигло 700 (сегодня Лукашенко заявил о 794 госпитализированных). На пятое апреля соответственно 8 и 562.

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