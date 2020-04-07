Резервы Украины упали за месяц на два миллиарда долларов

За март международные резервы Украины сократились на 7,8 % — с 27,042 млрд долларов до 24,924, сообщается на сайте Национального банка во вторник, 7 апреля.

В первую очередь это связано с интервенциями центробанка на валютном рынке.

«Чистая продажа валюты Национальным банком в марте достигла 2 189,6 млн долл. Эти интервенции позволили удовлетворить спрос бизнеса и граждан. В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты. В целом НБУ продал 2 453,6 млн долл., а купил 264 млн долл.», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на операции по обслуживанию государственного и гарантированного государством долга ушло 1,124 млрд долларов. Эти расходы были уравновешены новыми внутренними заимствованиями в размере 873,2 млн долларов и 276,9 млн евро.

В 2019 году международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% и по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долларов, достигнув семилетнего максимума, который был зафиксирован в декабре 2012 года. Рост экономики Украины в прошлом году оказался выше прогноза.