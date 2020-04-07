МНС рекомендует передавать документы в налоговую бесконтактным способом

Налоговые декларации и другие документы, которые связаны с налогообложением, можно подать в налоговый орган в электронном виде, не выходя из дома, напоминает ведомство.

Сделать это можно через личный кабинет плательщика, а также с помощью программы АРМ «Плательщик».

Бумажные документы и корреспонденцию плательщики могут передать налоговому органу тремя способами:

оставить у администратора центра обслуживания плательщиков,

вбросить в ящик для входящей корреспонденции на входе в инспекцию,

направить по почте либо нарочным курьером.

Передавая корреспонденцию одним из этих способов, плательщик обязательно должен указать контактный номер телефона. Как отмечает МНС, это необходимо для того, чтобы все возможные вопросы можно было решить дистанционно.

Другие вопросы, связанные с налогообложением, также можно решить онлайн. Для этого существуют открытые электронные сервисы налоговых органов. Их список приведен на сайте МНС в разделе «Электронные сервисы».

Разъяснения по вопросам налогового законодательства плательщики могут получить, обратившись по бесплатному номеру телефона единого контакт-центра налоговых органов 189 (стационарная сеть) или (017) 229 79 79.