Итальянку оштрафовали за 11 походов в магазин в сутки

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В полиции городка Градо в регионе Фриули-Венеция-Джулия уточнили, что нарушительницу карантина наказали штрафом в 280 евро.

Если пенсионерка не оплатит штраф в ближайшие 30 дней, то он вырастет до 400 евро, пишет газета La Repubblica.

Согласно постановлению правительства Италии, гражданам запрещено покидать свои дома. Выходить можно лишь в ближайшие магазины за продуктами и товарами личной гигиены.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: карантин Италия коронавирус COVID-19

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