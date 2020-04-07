Итальянку оштрафовали за 11 походов в магазин в сутки

В полиции городка Градо в регионе Фриули-Венеция-Джулия уточнили, что нарушительницу карантина наказали штрафом в 280 евро.

Если пенсионерка не оплатит штраф в ближайшие 30 дней, то он вырастет до 400 евро, пишет газета La Repubblica .

Согласно постановлению правительства Италии, гражданам запрещено покидать свои дома. Выходить можно лишь в ближайшие магазины за продуктами и товарами личной гигиены.

Читайте также:

Наши на карантине. Италия. «Если бы всё началось на юге, вымерло бы полстраны»

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий