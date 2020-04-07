Итальянку оштрафовали за 11 походов в магазин в сутки
В полиции городка Градо в регионе Фриули-Венеция-Джулия уточнили, что нарушительницу карантина наказали штрафом в 280 евро.
Если пенсионерка не оплатит штраф в ближайшие 30 дней, то он вырастет до 400 евро, пишет газета
Согласно постановлению правительства Италии, гражданам запрещено покидать свои дома. Выходить можно лишь в ближайшие магазины за продуктами и товарами личной гигиены.
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