В Беларуси 861 человек с начала вспышки инфицирован коронавирусом
Из них 54 человека выздоровели и 13 умерли, сообщил вечером 7 апреля Минздрав в официальном телеграм-канале.
В Минске госпитализированы 497 человек, инфицированных коронавирусом, 25 выздоровели, 5 умерли.
В Минской области госпитализирован 91 человек, инфицированный коронавирусом, 1 выздоровел, 3 умерли.
В Витебской области госпитализирован 143 человека, инфицированных коронавирусом, 27 выздоровели, 5 умерли.
В Гомельской области госпитализированы 32 человека, инфицированных коронавирусом, 1 выздоровел.
В Могилевской области госпитализированы 18 человек, инфицированных коронавирусом.
В Гродненской области госпитализированы 10 человек, инфицированных коронавирусом.
В Брестской области госпитализированы 3 человека, инфицированных коронавирусом.
«Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать», — сказал сегодня Александр Лукашенко.