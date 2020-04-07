В Беларуси 861 человек с начала вспышки инфицирован коронавирусом

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Из них 54 человека выздоровели и 13 умерли, сообщил вечером 7 апреля Минздрав в официальном телеграм-канале.

В Минске госпитализированы 497 человек, инфицированных коронавирусом, 25 выздоровели, 5 умерли.

В Минской области госпитализирован 91 человек, инфицированный коронавирусом, 1 выздоровел, 3 умерли.

В Витебской области госпитализирован 143 человека, инфицированных коронавирусом, 27 выздоровели, 5 умерли.

В Гомельской области госпитализированы 32 человека, инфицированных коронавирусом, 1 выздоровел.

В Могилевской области госпитализированы 18 человек, инфицированных коронавирусом.

В Гродненской области госпитализированы 10 человек, инфицированных коронавирусом.

В Брестской области госпитализированы 3 человека, инфицированных коронавирусом.

«Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать», — сказал сегодня Александр Лукашенко.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19

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