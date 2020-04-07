Михаила Вишневецкого назначили начальником ГУ по здравоохранению Витебского облисполкома

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На протяжении последних шести лет чиновник работал заместителем начальника главного управления по здравоохранению Минского облисполкома.

Источник: «Витьбичи»

Об этом сообщает газета «Витьбичи».

Михаил Вишневецкий родился в 1976 году в Витебске. В 1999-м окончил Витебский государственный медицинский университет по специальности «Лечебно-профилактическое дело», в 2009-м — Академию управления при президенте. В 2005-2009 годах возглавлял витебское ООО «Кристан-Сервис», затем работал в Витебском облисполкоме.

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Тэги: Минздрав Персона: Михаил Вишневецкий Город: Витебск

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