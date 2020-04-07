Михаила Вишневецкого назначили начальником ГУ по здравоохранению Витебского облисполкома
На протяжении последних шести лет чиновник работал заместителем начальника главного управления по здравоохранению Минского облисполкома.
Об этом сообщает газета
Михаил Вишневецкий родился в 1976 году в Витебске. В 1999-м окончил Витебский государственный медицинский университет по специальности «Лечебно-профилактическое дело», в 2009-м — Академию управления при президенте. В 2005-2009 годах возглавлял витебское ООО «Кристан-Сервис», затем работал в Витебском облисполкоме.
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