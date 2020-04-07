В Богушевске наладили выпуск дезинфицирующего средства для рук

Линию по розливу технических жидкостей — стеклоомывателя и денатурированного спирта — наладили на Богушевском спиртзаводе ОАО «Витебский ликеро-водочный завод» в начале года.

Фото: «Витьбичи»

Но пока готовили необходимую документацию для получения сертификата, в сложившейся ситуации с распространением коронавируса потребовалось срочно переориентировать мощности на производство дезинфицирующего средства для обработки рук «АЛМАDEZ», передают vitbichi.by .

Инженерная служба внесла некоторые изменения в линию розлива. На днях она начала работать в тестовом режиме. За первую смену в 5-литровые емкости было разлито почти 5 тонн дезинфицирующего средства. Уже на следующий день его отправили в адрес РУП «Белфармация». Производственную мощность цеха будут наращивать.