Из МГЛУ отчислили студентку, которая требовала ввести карантин и дистанционное обучение

Активистка инициативы «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» Елизавета Прокопчик принимала участие в подготовке студенческой забастовки, прошедшей в МГЛУ и других вузах в конце марта.

Организаторы подчеркивали, что смыслом акции была демонстрация готовности студентов перейти на формат дистанционного обучения, чтобы свести к минимуму контакты с людьми в ситуации с коронавирусом.

В комментарии БелаПАН Елизавета Прокопчик пояснила, что признает решение юридически обоснованным, однако, по ее мнению, оно также является политически мотивированным.

«Мне дали третий выговор за март, когда я была две недели на самокарантине. Было пропущено в марте порядка 60 часов. Мне ничего не поясняли, но связываю это со своей деятельностью, что это был повод обратить на меня внимание. Любого другого студента за это бы не отчислили», — сказала активистка.

Она добавила, что не согласна с решением руководства университета и будет подавать жалобу в Министерство образования.

Как заявила проректор по ученой работе МГЛУ Елена Бетеня, Прокопчик была отчислена по сугубо академическим причинам.

«У нее было три выговора за пропуски, ранее в сентябре и декабре. Кроме того, она была не аттестована по двум учебным дисциплинам по итогам марта. Она отчислена за систематические нарушения учебной дисциплины согласно статье Кодекса об образовании», — подчеркнула Бетеня.