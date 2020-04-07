На минской ТЭЦ-4 хотят сжигать отходы для производства энергии

Созданная правительством межведомственная рабочая группа прорабатывает вопросы использования твердых коммунальных отходов (ТКО) для производства энергии, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Работа ведется «в целях диверсификации топливно-энергетических ресурсов, а также минимизации вредного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду».

«В качестве одной из возможных площадок для размещения объекта по сжиганию отходов рассматривается Минская ТЭЦ-4 как энергоисточник с имеющейся инженерной инфраструктурой (электрические и тепловые сети), опытным персоналам и транспортным сообщением для доставки ТКО на ТЭЦ. В настоящее время разрабатывается предпроектная (прединвестиционная) документация объекта», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по результатам изучения «наилучших доступных технических практик» в Минске возможно использование около 500—550 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Их утилизация «позволит замещать импортируемый природный газ, уменьшить экологическую нагрузку на город и исключить необходимость создания новых полигонов (расширения действующих) для захоронения ТКО».