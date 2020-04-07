Лукашенко увязал пандемию коронавируса с существованием страны

Проблема пандемии коронавируса теснейшим образом связана с экономикой страны, заявил Александр Лукашенко на совещании о ситуации с распространением этой инфекции.

Фото: president.gov.by

«Должен сказать, что в какой-то степени, возможно, и с будущим существованием нашей республики, потому что никто из вас не может сказать, что произойдет с миром после этой болезни и психоза, который породила эта болезнь. Мы не знаем замыслы лидеров крупных государств, как они воспользуются этой ситуацией. Но из истории мы знаем, что каждый пользуется ситуацией так, как он считает нужным и выгодным для себя», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко напомнил, что предупреждал и ранее: из-за паники вокруг коронавируса можно лицом к лицу столкнуться с проблемами в экономике, причем они будут порождены самими людьми.

«Сегодня об этом говорят уже во всем мире. Первым Трамп сказал. Правда, об него там ноги вытерли перед президентскими выборами: "Что ты там говоришь?" Он в свойственной манере сказал: если не выйдем завтра на работу, то умрет больше людей, чем от коронавируса. У нас, конечно, так не будет, потому что у нас еще социальная экономика, это не Соединенные Штаты Америки: есть страховка — лечим, нет — умирай под забором», — добавил официальный белорусский лидер.