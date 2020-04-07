Коронавирус держится на медицинских масках неделю

Ученые из Университета Гонконга изучили, как долго коронавирус остается заразным на различных поверхностях при комнатной температуре. По их данным, на внешней поверхности хирургической маски коронавирус сохраняется до семи дней.

Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Lancet .

Отмечается, что на бумаге для принтера вирус сохранялся меньше трех часов, на обработанном дереве и одежде исчезает на второй день. На стекле и банкнотах вирус держался до четырех дней, а на нержавеющем металле и пластмассе сохранялся в течение четырех-семи дней.

Ученых удивило, что очень малое, но обнаружимое количество вируса, способного к заражению, сохранялось на поверхности хирургической маски на седьмой день. Важно не трогать ее внешнюю поверхность руками.