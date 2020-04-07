Лукашенко упростил продажу госжилья в собственность

Соответствующий указ разработан в связи с вступлением в силу 1 января 2020 года новой редакции Жилищного кодекса, сообщает пресс-служба президента.

Указом предусмотрена возможность продажи заселенных государственных одноквартирных жилых домов (квартир в блокированных домах), признанных не соответствующими санитарным и техническим требованиям, в собственность нанимателям этих жилых помещений по оценочной стоимости. Одним из условий такой продажи является обязанность покупателей по ремонту (реконструкции) этих жилых помещений для приведения их в состояние, пригодное для использования по назначению.

Облисполкомам и Мингорисполкому дается право на установление понижающих коэффициентов к размеру платы за арендное жилье, предоставленное гражданам, имеющим первоочередное право на его получение, жилье, построенное на территориях радиоактивного загрязнения, за счет средств, направляемых на устранение последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, сохраняются обязанности государственных органов и организаций по аккумулированию денежных средств, полученных от предоставления в аренду жилья, на специальных счетах и порядок функционирования таких счетов, а также зачисление на них средств от продажи в собственность гражданам жилых домов (квартир в блокированных домах), не соответствующих санитарным и техническим требованиям.

Предусмотрено также увеличение до 40% доли денежных средств, поступающих на специальные счета в качестве платы за пользование арендным жильем, которые могут быть направлены на текущий ремонт незаселенного арендного жилья.

Указом предусмотрен перевод арендных квартир в новостройках, предоставляемых лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в состав жилых помещений социального пользования по заявлению этих лиц, без учета срока, установленного Жилищным кодексом.