Фотофакт. Сельчанин случайно сжег почти всю деревню на Гродненщине

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Два десятка домов сгорели 7 апреля в Нарчах Щучинского района.

По сообщению областного УСК, в результате пожара сгорело более 20 домов, в двух из которых постоянно проживали граждане.

Возгорание началось после пала сухой травы 70-летним местным жителем. С его слов, данный процесс он контролировал, в дом ушел, когда все потухло. Однако через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре у него во дворе.

В СК возбудили уголовное дело.
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Тэги: пал травы пожар Город: Щучин

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