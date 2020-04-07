Фотофакт. Сельчанин случайно сжег почти всю деревню на Гродненщине

Два десятка домов сгорели 7 апреля в Нарчах Щучинского района.

По сообщению областного УСК, в результате пожара сгорело более 20 домов, в двух из которых постоянно проживали граждане.

Возгорание началось после пала сухой травы 70-летним местным жителем. С его слов, данный процесс он контролировал, в дом ушел, когда все потухло. Однако через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре у него во дворе.

В СК возбудили уголовное дело.