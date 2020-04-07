В Витебске умер 25-летний гражданин России Даниил Лопатюк

Вечером 6 апреля уроженца Омска привезли в больницу, ночью он скончался.

О произошедшем в соцсетях сообщил его отец Сергей Головач, который живет в России. Мужчина написал, что якобы его сын умер от пневмонии, но официальное заключение будет выдано 8 апреля.

Российские телеграм-каналы подхватили эмоциональное сообщение отца. Бывший журналист НТВ Антон Красовский написал в телеграме: мол, если в нашей стране случилась такая ситуация, то должна ли существовать сама Беларусь.