В Витебске умер 25-летний гражданин России Даниил Лопатюк

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Вечером 6 апреля уроженца Омска привезли в больницу, ночью он скончался.

О произошедшем в соцсетях сообщил его отец Сергей Головач, который живет в России. Мужчина написал, что якобы его сын умер от пневмонии, но официальное заключение будет выдано 8 апреля.

Российские телеграм-каналы подхватили эмоциональное сообщение отца. Бывший журналист НТВ Антон Красовский написал в телеграме: мол, если в нашей стране случилась такая ситуация, то должна ли существовать сама Беларусь.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Даниил Лопатюк Сергей Головач Антон Красовский Город: Витебск

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