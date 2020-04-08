Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

Сегодня погоду на территории страны будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления.

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По прогнозу Белгидромета, будет переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный умеренный, по северо-востоку республики порывистый (порывы до 14 м/с).

Температура воздуха в регионах: