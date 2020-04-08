Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления
Сегодня погоду на территории страны будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления.
По прогнозу Белгидромета, будет переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный умеренный, по северо-востоку республики порывистый (порывы до 14 м/с).
Температура воздуха в регионах:
- Брест +19..+21°C;
- Витебск +14..+16°C;
- Гомель +15..+17°C;
- Гродно +18..+20°C;
- Могилев +14..+16°C;
- Минск +15..+17°C.