Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

/ Общество
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Сегодня погоду на территории страны будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

По прогнозу Белгидромета, будет переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный умеренный, по северо-востоку республики порывистый (порывы до 14 м/с).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +19..+21°C;
  • Витебск +14..+16°C;
  • Гомель +15..+17°C;
  • Гродно +18..+20°C;
  • Могилев +14..+16°C;
  • Минск +15..+17°C.
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Тэги: погода

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