В США за сутки от COVID-19 умерло более 1,7 тыс. человек

Минувшие сутки стали «рекордными» по количеству смертей от COVID-19 в США.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, недуг забрал жизни сразу 1736 человек.

Всего зарегистрировано заразившихся более 396,2 тыс. американцев (скончались 12 722, выздоровели 21 763).

В Беларуси по данным Минздрава на седьмое апреля подтвержден 861 случай инфекции COVID-19: госпитализированы 794 человека, выздоровели — 54, умерли — 13. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 31 пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.

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