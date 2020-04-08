В США за сутки от COVID-19 умерло более 1,7 тыс. человек

/ Мир
Просмотров: 493

Минувшие сутки стали «рекордными» по количеству смертей от COVID-19 в США.

Фото Depositphotos

По информации Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, недуг забрал жизни сразу 1736 человек.

Всего зарегистрировано заразившихся более 396,2 тыс. американцев (скончались 12 722, выздоровели 21 763).

В Беларуси по данным Минздрава на седьмое апреля подтвержден 861 случай инфекции COVID-19: госпитализированы 794 человека, выздоровели — 54, умерли — 13. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 31 пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.

Главное о коронавирусе:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Наши на карантине. США. «Обычно отзывчивые американцы теперь боятся друг друга»

Наши на карантине. США. «Обычно отзывчивые американцы теперь боятся друг друга»

Лукашенко включает жесточайший спрос. Остановит ли это коронавирус?

Лукашенко включает жесточайший спрос. Остановит ли это коронавирус?

Наши на карантине. Польша. «Теперь появилось много работы и свободных квартир»

Наши на карантине. Польша. «Теперь появилось много работы и свободных квартир»

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий