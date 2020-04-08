Более 20 температурных рекордов в Беларуси уже зафиксированы в апреле

Первые температурные рекорды апреля зафиксированы минувшим днем на белорусских метеостанциях.

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7 апреля обновлен 21 максимум, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

Рекорды перекрыты во всех областях:

в Витебской — шесть,

Минской — пять,

Брестской — четыре,

Могилевской — три,

Гомельской — два,

Гродненской — один.

При этом в Минске и областных центрах экстремумы дня устояли.

В Лынтупах воздух прогрелся до 19,4 градуса выше нуля (было 16,1 в 2004 году), в Березинском заповеднике — до 18,9 (17,2 в 2016-м), Докшицах — до 18,4 (17,3 в 1984-м), Сенно — до 18 (16,6 в 1984-м), Орше — до 17,2 (16,2 в 2010-м), Езерище — до 17,1 (15,3 в 1984-м).

В Столбцах было 20,3 (17 в 2016-м), Нарочи — 19,8 (16 в 2016-м), Воложине — 19,6 (17,1 в 1991-м), Слуцке — также 19,6 (17,7 в 2010-м), Березино — 18,6 (18,2 в 2016-м).

В Ивацевичах термометр на максимуме показал 20,6 градуса (19,7), на метеостанции "Полесская" в Лунинецком районе — 20,5 (19,4), в Ганцевичах — 20,3 (19,1), Высоком — также 20,3 (19,5). Все прежние рекорды относятся к 2005 году.

В Кличеве новый экстремум составляет 18,6 градуса (16,6 в 2010 году), в Костюковичах — 17,2 (16 в 2016-м), Мстиславле — 16,8 (15,8 в 2010-м).

Рекорды 2016 года побиты в Мозыре — 19,8 (18,2), Октябре — 19,4 (17,5), а также в Ошмянах — 19,6 (16,1).

Теплее всего минувшим днем было в Житковичах — 22,8 градуса. Рекорд дня для всей территории страны составляет 26,2 градуса (7 апреля 1975 года в Василевичах).

По прогнозу синоптиков, 8 апреля температура существенно не изменится, 9-го начнется похолодание.

С начала календарной весны обновлено 150 температурных максимумов (1-5, 7, 8, 16, 18, 19, 27-29 марта, 7 апреля) и 10 минимумов (31 марта и 1 апреля).