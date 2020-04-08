КГК: крупнейший импортер овощей и фруктов поднял цены на лимоны в 3,5 раза

Мониторинг ситуации на потребительском рынке страны позволил сделать Комитету госконтроля вывод: отпускные цены на отдельные виды продукции увеличили как импортеры, так и белорусские производители.

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На прошедшей накануне коллеги КГК была отмечена недостаточная роль Министерства антимонопольного регулирования и торговли в контроле за ситуацией на потребительском рынке.

По данным контролеров, «один из крупнейших импортеров овощей и фруктов» на 1 апреля в сравнении с 1 марта «увеличил отпускные цены на лимоны в 3,5 раза, корень имбиря — в 2,6 раза, капусту пекинскую — на 46% , яблоки — на 39%, отечественную капусту белокочанную — на 40%».

Другой импортер увеличил в апреле (по сравнению с мартом) уровень применяемых надбавок на импортную продукцию: на имбирь — в 4 раза, на лимоны — в 5,3 раза, отмечает пресс-служба КГК.

Цены подняли и некоторые белорусские производители (на пюре фруктовое, капусту, картофель, лук репчатый, мясо цыплят-бройлеров и др.).

Как следствие, товар в розничной торговле подорожал. При этом торговые сети и посредники в отдельных случаях применяют значительные оптовые надбавки.

«В розничной торговой сети одного из ритейлеров в Бресте 31 марта продавались лимоны по цене 11,65 руб./кг, торговая надбавка на которые составила 247,8%.

Также в ходе мониторинга «выявлены факты несоблюдения рекомендованных МАРТ предельных торговых надбавок на социально значимые товары отечественного производства».

В частности, в Могилеве 30 марта в продаже находилось растительное масло отечественного производства с установленной торговой надбавкой к цене производителя более 40% вместо рекомендованной 20%. Аналогичные факты установлены в торговых объектах по всей республике.

Ранее глава КГК Леонид Анфимов привел данные мониторинга аптек на предмет наличия в продаже средств защиты: «Была изучена ситуация в 130 аптеках по всей республике. Медицинские маски (респираторы) имелись только в 33 аптеках (25%), антисептики на спиртовой основе — в 35 (27%), парацетамол — в 15 (11%)».