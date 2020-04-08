Самоубийство под Дрогичином: 13-летняя девочка погибла под колесами поезда
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Трагедия на железной дороге произошла накануне вечером в Дрогичинском районе.
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Когда же начал приближаться пассажирский поезд, она перешла на основной путь, повернувшись спиной к составу.
Сигналы машиниста, как и экстренное торможение не помогли (по данным милиции, расстояние было около ста метров) — травмы, полученные от удара, оказались для ребенка смертельными.
По информации местного райотдела милиции, в ходе осмотра тела была обнаружена предсмертная записка.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 145 УК «Доведение до самоубийства».