Лукашенко назвал Песах символом стремления к свободе

В поздравлении верующих иудейской конфессии с Песахом Александр Лукашенко назвал этот праздник символом стремления к свободе.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По мнению главы государства, этот один из самых древних и важных еврейских праздников более трех тысячелетий «является символом стремления к свободе, утверждает право народов самостоятельно выбирать свой путь».

Лукашенко убежден, что люди, «исполненные веры и не теряющие надежды, преодолеют любые трудности и найдут свою обетованную землю».

Песах — самый массовый еврейский праздник, который по традиции отмечается в семье. Он знаменует не только освобождение богом евреев из египетского плена, но и начало существования еврейского народа в независимом государстве спустя 40 лет после исхода из Египта.

Во всем мире евреи отмечают Песах как праздник силы и свободы духа. Ибо рабство в Египте означало для евреев не только физическое насилие, но и духовную дискриминацию в виде преследования за веру в единого бога.