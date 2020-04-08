Кто не пропадет на рынке труда даже в коронакризис

Столичные власти опубликовали новый список самых востребованных на рынке труда специальностей.

Количество заявленных вакансий на предприятиях столицы на 1 апреля составило почти 21,7 тыс.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома опубликовал топ-20 специальностей, с которыми вы не пропадете:

медсестры — 943; уборщики помещений —763; повара — 728; инженеры — 701; продавцы — 654; водители — 501; маляры — 446; санитарки — 435; каменщики — 344; слесари механосборочных работ — 321; начальники управлений — 309; рабочие по комплексному обслуживанию зданий — 286; штукатуры — 280; облицовщики-плиточники — 270; директора — 256; плотники-бетонщики — 250; фельдшеры — 249; электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 241; арматурщики — 236; подсобные рабочие — 195.

За три месяца этого года в службы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 3.241 человек, из них 2.154 безработных.

На конец марта 1.968 безработных в столице имели право на получение пособия, средний размер которого составлял 25,97 рубля. Уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения Минска (на конец февраля 2020 года — также 0,1%).