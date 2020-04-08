Кто не пропадет на рынке труда даже в коронакризис
Столичные власти опубликовали новый список самых востребованных на рынке труда специальностей.
Количество заявленных вакансий на предприятиях столицы на 1 апреля составило почти 21,7 тыс.
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома опубликовал топ-20 специальностей, с которыми вы не пропадете:
- медсестры — 943;
- уборщики помещений —763;
- повара — 728;
- инженеры — 701;
- продавцы — 654;
- водители — 501;
- маляры — 446;
- санитарки — 435;
- каменщики — 344;
- слесари механосборочных работ — 321;
- начальники управлений — 309;
- рабочие по комплексному обслуживанию зданий — 286;
- штукатуры — 280;
- облицовщики-плиточники — 270;
- директора — 256;
- плотники-бетонщики — 250;
- фельдшеры — 249;
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 241;
- арматурщики — 236;
- подсобные рабочие — 195.
За три месяца этого года в службы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 3.241 человек, из них 2.154 безработных.
На конец марта 1.968 безработных в столице имели право на получение пособия, средний размер которого составлял 25,97 рубля. Уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения Минска (на конец февраля 2020 года — также 0,1%).