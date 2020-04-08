Кто не пропадет на рынке труда даже в коронакризис

/ Экономика
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Столичные власти опубликовали новый список самых востребованных на рынке труда специальностей.

Количество заявленных вакансий на предприятиях столицы на 1 апреля составило почти 21,7 тыс.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома опубликовал топ-20 специальностей, с которыми вы не пропадете:

  1. медсестры — 943;
  2. уборщики помещений —763;
  3. повара — 728;
  4. инженеры — 701;
  5. продавцы — 654;
  6. водители — 501;
  7. маляры — 446;
  8. санитарки — 435;
  9. каменщики — 344;
  10. слесари механосборочных работ — 321;
  11. начальники управлений — 309;
  12. рабочие по комплексному обслуживанию зданий — 286;
  13. штукатуры — 280;
  14. облицовщики-плиточники — 270;
  15. директора — 256;
  16. плотники-бетонщики — 250;
  17. фельдшеры — 249;
  18. электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 241;
  19. арматурщики — 236;
  20. подсобные рабочие — 195.

За три месяца этого года в службы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 3.241 человек, из них 2.154 безработных.

На конец марта 1.968 безработных в столице имели право на получение пособия, средний размер которого составлял 25,97 рубля. Уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения Минска (на конец февраля 2020 года — также 0,1%).
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Тэги: рынок труда вакансии Город: Минск

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