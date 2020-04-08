Белорус обокрал земляка на вокзале в Смоленске

47-летнего ранее судимого жителя Беларуси подозревают в краже мобильного телефона на железнодорожном вокзале в Смоленске.

Как сообщили в полиции, к правоохранителям обратился гражданин Беларуси, заявивший о краже его «трубки» (мужчина оставил мобильник на столике для зарядки мобильных устройств в зале ожидания и задремал).

Изучив записи с камер видеонаблюдения полицейские оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 47-летний ранее судимый белорус. В отношении него открыто уголовное производство.