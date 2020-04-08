В России за сутки выявлено почти 1,2 тыс. больных COVID-19

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По данным оперативного штаба, который занимается проблемными вопросами, связанными с коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19.

Иллюстрация pixabay.com

За минувшие сутки зафиксировано 1175 новых случая коронавируса (в зоне заражения находятся 56 регионов).

Общее число зараженных на сегодняшний день — почти 8,8 тыс. (умерло около 60, выздоровело почти 500).

Ранее сообщалось, что в США, по информации Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, недуг забрал жизни за минувшие сутки сразу 1736 человек.

В Беларуси по данным Минздрава на седьмое апреля подтвержден 861 случай инфекции COVID-19: госпитализированы 794 человека, выздоровели — 54, умерли — 13. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 31 пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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