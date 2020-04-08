«Нафтогаз» готовит новые иски к «Газпрому» на 17,3 млрд долларов

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Компания «Нафтогаз Украины» подготовила новые иски к российскому «Газпрому».

Как сообщил на своей странице в соцсети исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, в настоящее время наблюдательному совету представлены «дополнительные «вопросы» к «Газпрому» на сумму еще 17,3 млрд долларов».

Если наблюдательный совет даст добро, то у специалистов компании, по словам Витренко, будет «много работы».

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузки украинской трубы.

С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку «Газпром» должен доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. В декабре 2019 года «Газпром» выплатил эту сумму и пеню, пишет epravda.com.ua.
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Тэги: Нафтогаз Россия-Украина Газпром Персона: Юрий Витренко

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