Выздоровевшая от COVID-19 врач рассказала о симптомах болезни

В мире на сегодняшний день уже 303020 человек, справившихся с COVID-19. Одна из них российский врач-диетолог Евгения Кобыляцкая.

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В своем телеграм-канале она написала, что «вроде выздоровела я от коронавируса». Доктор поделилась своими мыслями и наблюдениями.

Одним из симптомов она назвала «потерю обоняния и вкуса (примерно у трети заболевших). Других симптомов может не быть или они появляются позднее».

Она вспоминает, что ела бутерброд сыром (типа моцареллы) и вдруг словила себя на мысли, что сыр очень соленый, а ведь был обычным, совсем несоленым.

Оказалось, что пропало обоняние и тонкие вкусовые рецепторы отключились, остались только те, которые чувствовали соль: «Мы чувствуем соль, чтобы случайно не заглотить количество натрия, которое может оказаться смертельным. Это важный эволюционный механизм выживания. Он меня не подвел».

На следующий день у Евгении поднялась температура. Прибывший по вызову врач спросил, есть ли обоняние. «Я понюхала лимон — ничего. Чеснок — ничего! Стала чистить лук — слезы потекли, как и положено, а запаха не чувствую. Открыла флакон духов — глухо. Поставила флакон на тумбочку возле кровати и нюхала его два раза в день — обоняние медленно возвращалось — с каждым днем чувствовала аромат духов все острее. В общем, проверяйте обоняние», — посоветовала диетолог.

Напомним, число заразившихся в Беларуси новым коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, продолжает расти. На восьмое апреля выявлено уже 1066 случаев (умерло 13 человек).

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