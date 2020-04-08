COVID-19 в Беларуси. Министр Караник подтвердил информацию о заражении витебских врачей

Министр здравоохранения Владимир Караник подтвердил информацию о случаях заражения медиков в Витебской области коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19.

Накануне телерадиокомпания «Витебск» сообщила, что в регионе коронавирусом заразились 38 медработников, большая часть — в областном центре.

Кроме того, отмечалось в эфире, многие врачи отсутствуют на рабочем месте «по причине других вирусных заболеваний и воспаления легких».

7 апреля в вечернем эфире телеканала «СТВ» глава Минздрава подтвердил факты заражения медиков.

«Есть случаи, когда пациент обращается за помощью в поликлинику, хотя мы постоянно просим: если есть признаки респираторной инфекции, не надо никуда ходить, вызовите врача к себе. Все равно иногда приходят на прием в поликлинику и оказываются один на один в кабинете с врачом-терапевтом или попадают в общесоматическое отделение, неврологию и другие отделения, где персонал экипирован хуже, часть не имеет необходимых средств защиты, — сказал Караник. — В результате мы получили не в тех стационарах, где оказывается медпомощь пациентам с COVID-19, а в других факты инфицирования медицинских работников».

Как отметил глава ведомства, сейчас «усиливается снабжение средствами защиты» всех стационаров. При этом он напомнил, что масочный режим приказом Минздрава «введен давно».

«В начале следующей недели наша легкая промышленность планирует выпускать до 1 млн масок в сутки. Это позволит, во-первых, удовлетворить потребности населения, а во-вторых, пополнить запасы медучреждений», — добавил Караник.

Напомним, число заразившихся в Беларуси новым коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, продолжает расти. На восьмое апреля выявлено уже 1066 случаев (умерло 13 человек).

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