Пропавшего 15-летнего сельчанина нашли — он пытался сбежать в Украину

Пропавший в Ляховичском районе подросток, о розыске которого вчера вечером объявила милиция, найден — с ним уже все в порядке.

15-летний Никита Кулинич ушел из общежития местного аграрного колледжа шестого апреля в неизвестном направлении и пропал.

Сегодня пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что подросток был обнаружен в деревне Бухличи (Столинский район).

«Бдительные сельчане сообщили правоохранителям о том, что по деревне ходит неизвестный молодой человек и просит дать поесть», — сообщила представитель МВД.

В настоящее время Никита находится с родителями.

В свою очередь в Госпогранкомитете сообщили, что сигнал от местных жителей поступил пограничникам. Тревожная группа погранзаставы «Речица» прибыла в указанный район и задержала подростка.

По его словам, пунктом назначения являлась Украина, куда «путешественник» пытался попасть незаконно. У него пограничники обнаружили одежду, телефон и карты местности.

В ГПК отметили, что девятого апреля подростку исполнится 16 лет. Если бы задержание произошло через два дня, то был бы привлечен к административной ответственности.

Ранее Naviny.by сообщали, что в Микошевичах пропал престарелый мужчина.