Биржа: на торгах 8 апреля упали все основные валюты

Сразу все основные иностранные валюты упали на торгах Белоруской валютно-фондовой биржи в среду, восьмого апреля.

Свои сессии они завершили со следующими результатами:

российский рубль: -0,0152 пункта (-045%) — 3,3669 белорусского рубля за 100 российских;

евро: -0,0019 пункта (-0,07%) — 2,7715 белорусского рубля;

доллар: -0,0008 пункта (-0,03%) — 2,5512 белорусского рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость углеводородного сырья держится в районе отметки 32,5 доллара за баррель Brent. На этом фоне курс американской валюты 8 апреля вырос на 0,25% до 75,7 российских рублей за доллар.

«Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования», — предупредил регулятор.

7 апреля Нацбанк сообщил, что золотовалютные резервы Беларуси сократились за март на 1 млрд 18,4 млн долларов, или на 11,6%, и составили на 1 апреля 7,79 млрд долларов. Как отметил регулятор, снижение уровня резервов «в основном обусловлено» продажей Национальным банком иностранной валюты на внутреннем рынке.

Нацбанк Беларуси ранее в своем мартовском комментарии относительно ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.