«Сбербанк» объяснил, почему Лукашенко не вводит карантин

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Аналитики Центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка» объяснили, почему власти Беларуси не вводят в стране карантин в связи с COVID-19.

Фото пресс-службы президента

Эксперты обращают внимание на то, что из-за неурегулированного нефтяного спора с Россией ВВП Беларуси в начале 2020 года имел отрицательную динамику.

«Именно неблагоприятная экономическая обстановка, скорее всего, подталкивает руководство страны к отказу от жестких мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Беларусь осталась одной из немногих стран, не прибегнувших к карантину, изоляции населения и остановке предприятий», — отмечается в обзоре.

Вполне вероятно, предполагают российские экономисты, что подобная стратегия «несколько уменьшит глубину рецессии в этом году, но определенно не позволит ее избежать».

«Кроме того, планам властей может помешать быстрый рост числа пострадавших от коронавируса. В таком случае стране все же придется пойти по пути введения жестких ограничений, как это произошло, например, с Великобританией», — прогнозируют аналитики.

7 апреля Александр Лукашенко дал понять, что карантин не вводится властями из экономических соображений.

«Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее… Это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» — поинтересовался глава государства.

«Вы видите, что не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и вчерашние самые развитые передовые страны, их руководители», — добавил он.

Сельское хозяйство, посевную кампанию, Лукашенко назвал «важнейшим элементом, на который мы должны обратить внимание». «Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. И весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль», — заявил он.

Как ранее сообщал БелаПАН, с требованием ввести в Беларуси карантин во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направлена петиция. За шесть дней ее подписали 150 тысяч человек.

Напомним, число заразившихся в Беларуси новым коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, продолжает расти. На восьмое апреля выявлено уже 1066 случаев (умерло 13 человек). 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Сбербанк России коронавирус COVID-19

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