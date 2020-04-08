У 15 россиян, прибывших в Островец, оказались положительные тесты на COVID-19

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Министр здравоохранения Владимир Караник во время онлайн-трансляции 8 апреля подтвердил, что у 15 россиян, прибывших в Островец (Гродненская область), положительные тесты на COVID-19.

Фото Depositphotos

По словам Караника, все иностранцы, которые приезжают на Белорусскую АЭС для монтажа и пусконаладочных работ, проходят лабораторное тестирование и, прежде чем приступить к работе, находятся под наблюдением на карантине.

«Действительно, у группы строителей, которые находились на карантине, повторное лабораторное тестирование дало положительный результат. На сегодняшний момент они все госпитализированы, проводится углубленное их обследование для того, чтобы определить, с чем мы имеем дело: носительство или раннее проявление болезни. Когда информация будет подтверждена клинически и лабораторно, мы ее предоставим отдельно», — сказал министр.

Он отметил, что указанная группа строителей в работах на АЭС не участвовала.

О том, что в Островце с коронавирусной инфекцией госпитализированы 15 россиян, сообщил БелаПАН сегодня утром главный государственный санитарный врач Гродненской области Николай Кендыш. По его словам, клинических проявлений, в том числе повышенной температуры, у них нет.

Напомним, число заразившихся в Беларуси новым коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, продолжает расти. На восьмое апреля выявлено уже 1066 случаев (умерло 13 человек). 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Владимир Караник Город: Островец

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