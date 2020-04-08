На четверг объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет объявил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь.

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Как сообщается, в четверг, девятого апреля, ожидается усиление ветра (порывы будут достигать 18 м/с).

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют: