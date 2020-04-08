Лявон Вольский «отправляется» в мировой онлайн-тур

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В связи с переносом в ближайшее время всех живых концертов на более поздний срок Лявон Вольский анонсировал онлайн-тур мирового масштаба — Lavon Volski. World Online Tour Stay home.

Акустические концерты смогут увидеть зрители Польши, Великобритании, США, Чехии, Израиля, Украины, Германии, Литвы и, конечно, Беларуси.

Для каждой страны Лявон Вольский сыграет отдельно.

«Почему не единый стрим для всех? Хочется достичь индивидуальности, как на живых концертах. Поговорим о том, что происходит у вас, как вы себя чувствуете, проведем время вместе, споем любимые песни», — рассказал Лявон Вольский.

Концерты будут транслироваться на странице Лявона Вольского в Фейсбуке — facebook.com/LavonVolski. Начало — в 20:00 местного времени.

Поддержать мировой онлайн-тур можно тут. Часть собранных средств будет направлена в поддержку белорусских медиков, противостоящих пандемии коронавируса.
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Тэги: беларуская музыка онлайн-концерт Персона: Лявон Вольский

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