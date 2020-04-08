Минздрав рекомендует госпредприятиям перевести работников на удаленку

Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует госпредприятиям, госорганам и другим государственным организациям по возможности переводить работников на удаленную работу.

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Соответствующее письмо, с которым ознакомился БелаПАН, разослано предприятиям и организациям.

Лиц, прибывших из зарубежных стран, Минздрав рекомендует допускать к работе только по истечении срока самоизоляции.

«При наличии возможности организовать дистанционный способ работы, без посещения учреждения», — говорится в письме.

По мнению министерства, «это позволит сократить риск инфицирования респираторными вирусами, например при пользовании общественным транспортом по пути на работу, и сократит риск распространения респираторных вирусов от человека, если он инфицирован и находится в общественном месте».

В письме также говорится, что не следует допускать к работе лиц с признаками респираторной инфекции (насморк, чихание, кашель, повышенная температура тела).

«При наличии симптомов респираторной инфекции человек должен остаться дома, вызвать врача на дом, сократить контакты с окружающими, следовать рекомендациям врача», — отмечает Минздрав.

Рекомендовано организовать расстояние в один-полтора метра между рабочими местами сотрудников и сохранять такую же дистанцию с посетителями офисов.

Белорусским предприятиям Минздрав рекомендует отменить зарубежные командировки сотрудников до стабилизации эпидемиологической ситуации в мире.

«В случае невозможности отмены рабочих поездок в зарубежные страны рекомендуется избегать направления в командировку сотрудников, которые могут подвергаться более высокому риску инфицирования и развития осложнений (лиц пожилого возраста, сотрудников, имеющих хронические заболевания сердца и органов дыхания, сахарный диабет и т.д.)», — говорится в письме.

Минздрав также рекомендует организовать регулярное и как можно более частое проветривание помещений и увлажнение воздуха любыми доступными способами, а при наличии возможности — «обеспечить проведение дезинфекции воздуха».

«Рекомендуем проводить профилактические меры, даже если случаи инфекции коронавируса в населенном пункте не зарегистрированы, так как эти меры действенны для профилактики инфицирования и распространения любых респираторных вирусов, активных в настоящий период года», — говорится в письме Минздрава.

Напомним, число заразившихся в Беларуси новым коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, продолжает расти. На восьмое апреля выявлено уже 1066 случаев (умерло 13 человек).

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