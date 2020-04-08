Процент людей, игнорирующих советы по самоизоляции, высок — Минздрав предлагает ввести наказани

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В Беларуси прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на онлайн-брифинге 8 апреля.

По его словам, сегодня в Беларуси нет возможности наказывать за нарушение самоизоляции людей «материально либо каким-то иным способом».

«Мы по-прежнему призываем людей к сознательности, чтобы они понимали всю меру ответственности, ведь это может представлять угрозу для их близких. К сожалению, как показывает мониторинг, процент людей, которые игнорируют наши рекомендации по самоизоляции, остается достаточно высоким», — добавил Караник.

Поэтому сейчас прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение условий самоизоляции.

«Как только эти решения будут приняты, необходимые нормативные документы опубликованы, людей будут персонально информировать в момент направления на самоизоляцию о правилах, которые нужно соблюдать, и об ответственности за их нарушение», — подчеркнул министр.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 самоизоляция Персона: Владимир Караник

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