Процент людей, игнорирующих советы по самоизоляции, высок — Минздрав предлагает ввести наказани

В Беларуси прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на онлайн-брифинге 8 апреля.

По его словам, сегодня в Беларуси нет возможности наказывать за нарушение самоизоляции людей «материально либо каким-то иным способом».

«Мы по-прежнему призываем людей к сознательности, чтобы они понимали всю меру ответственности, ведь это может представлять угрозу для их близких. К сожалению, как показывает мониторинг, процент людей, которые игнорируют наши рекомендации по самоизоляции, остается достаточно высоким», — добавил Караник.

Поэтому сейчас прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение условий самоизоляции.

«Как только эти решения будут приняты, необходимые нормативные документы опубликованы, людей будут персонально информировать в момент направления на самоизоляцию о правилах, которые нужно соблюдать, и об ответственности за их нарушение», — подчеркнул министр.