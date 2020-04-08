В этом году перед Пасхой католические епископы не будут благословлять снедь

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Акт благословения пасхальной снеди, который планировали совершить в Великую субботу 11 апреля в ряде столичных приходов митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич и вспомогательный епископ Юрий Кособуцкий, отменен в связи с пандемией COVID-19, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

«Благословение отменено с целью избежания сбора большого количества людей одновременно, как это обычно происходит при освящении пасхальной снеди епископами, — говорится в сообщении костела. — Порядок благословения пасхальной снеди в приходах определяют настоятели, руководствуясь благоразумными подходами и духовным благом врученных их душпастырской опеке верующих».

Вместе с тем архиепископ Кондрусевич 8 апреля утвердил специальным декретом порядок благословения пасхальной снеди, которое верующие могут совершить сами в домашних условиях. Такое исключительное право дано в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса «не все верующие смогут лично участвовать в пасхальных богослужениях, а также благословить снедь на пасхальный стол в святыне».

В декрете отмечено, что благословить пасхальную снедь в этом году сможет дома «отец семейства или старший член семьи». «После того как на традиционную праздничную трапезу соберется вся семья, на столе зажигается свечка и звучит традиционное пасхальное приветствие «Христос воскрес! Аллилуйя!». Потом кто-то из присутствующих читает отрывок из Евангелия от Матфея, в котором повествуется о том, как утром женщины пришли к могиле и первыми узнали от ангела, что Христос воскрес», — поясняется порядок домашнего благословения.

В этом году католики и протестанты празднуют Пасху 12 апреля.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Католическая церковь коронавирус COVID-19 католическая Пасха Персона: Тадеуш Кондрусевич Юрий Кособуцкий

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