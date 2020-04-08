«Е-доставка» готова трудоустроить уволенных сотрудников кафе и ресторанов

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Около тысячи сотрудников общепита в Беларуси остались без работы из-за пандемии коронавируса. Всех их обещает трудоустроить онлайн-гипермаркет «Е-доставка».

По разным оценкам, из-за пандемии остались без работы от 700 до 1000 работников кафе, баров и ресторанов в Беларуси. Многие уволены официально, другие ушли в вынужденные отпуска и не получают доходов. Сильнее всего ситуация ударила по сфере общепита в крупных городах.

В «Е-доставке» таких сотрудников готовы оперативно трудоустроить по упрощенной процедуре. Среди основных вакансий — кладовщик-комплектовщик и укладчик-упаковщик. По сути, предстоит собирать и комплектовать наборы продуктов для доставки покупателям.

Зарплата комплектовщика на полной занятости составит от 1000 до 1400 рублей на руки. Укладчику-упаковщику обещают от 750 рублей.
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Тэги: Е-доставка трудоустройство

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