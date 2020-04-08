Белорусы скупили 14-месячный запас парацетамола за две недели

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Министр здравоохранения Владимир Караник предупредил, что бесконтрольный прием парацетамола, а также противогриппозных препаратов может нанести больший вред, чем коронавирусная инфекция.

«Парацетамол имеет свои противопоказания, и в больших дозах он токсичен», — подчеркнул Караник во время онлайн-брифинга.

На сегодня существует опасность, что кто-то действительно может отравиться этим препаратом, считает глава Минздрава, поэтому планируется ввести ограничение на его отпуск из аптек для безопасности населения, а также для недопущения спекуляции. Караник отметил, что, учитывая более низкую стоимость парацетамола в Беларуси по сравнению с другими странами, «кто-то на этом пытается зарабатывать, вывозя его за пределы страны».

Отвечая на вопрос, когда изменится ситуация с отсутствием гигиенических масок в аптеках и дороговизной антисептиков, министр сообщил, что задача исправить ситуацию была поставлена 7 апреля главой государства, и в ближайшее время проблема должна решиться.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: парацетамол коронавирус COVID-19 Персона: Владимир Караник

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