В Минобразования назвали сроки проведения вступительной кампании в вузы

Постановлением Министерства образования № 38 определены сроки проведения в 2020 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени, сообщает Национальный правовой портал.

Так, с 16 по 21 июля будет организован прием документов как на бюджетную, так и на платную форму получения образования. С 15 ноября по 5 декабря документы принимают у поступающих на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля (за счет бюджетных средств и на платной основе).

Абитуриенты, поступающие в вузы на платной основе и не сдающие вступительные испытания, подают документы в следующие сроки: с 16 июля по 3 августа — в Академию МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС; с 16 июля по 6 августа — в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств; с 16 июля по 8 августа — в остальные вузы.

Для выпускников профильных педагогических классов, поступающих на педагогические специальности, срок подачи документов — с 16 по 18 июля.

Вступительные испытания пройдут: с 22 по 25 июля в Университете гражданской защиты МЧС; с 22 по 30 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств; с 22 по 28 июля — в других вузах. В учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля экзамены запланированы с 22 по 29 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Зачисление на бюджет пройдет: по 28 июля в Военной академии Беларуси, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС; по 1 августа — в других государственных вузах. Зачисление на заочную форму учреждений сельскохозяйственного профиля состоится по 20 декабря.

Зачисление на платную форму получения образования продлится: по 6 августа в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС; по 8 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств; по 10 августа — в других вузах. Зачисление на заочную платную форму в учреждения сельскохозяйственного профиля состоится по 20 декабря.

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные вузы на места, оставшиеся вакантными.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.