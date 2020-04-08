Школам России разрешили досрочно закончить учебный год

Министерство просвещения РФ разрешило регионам при необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся 1–8-х классов и перенести часть учебных программ на следующий.

При этом регионам предписано обеспечить очное проведение экзамена для девятиклассников (ОГЭ) по двум предметам и «полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для учащихся 10–11-х классов». Старшеклассники «должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ», передает kommersant.ru .

Конкретные меры каждый регион определит самостоятельно, исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с правительством РФ.

Ранее Министерство просвещения сообщило о переносе сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ из-за пандемии коронавируса. Кроме того, были перенесены и сроки вступительных экзаменов в вузы.