Украина приостановила покупку электроэнергии из Беларуси
Пропускные способности электроэнергетических связей между Украиной и странами вне Энергетического сообщества на месячных и суточных аукционах распределяться не будут. Именно по итогам подобных аукционов Беларусь поставляла электроэнергию в Украину.
Постановлением «Укрэнерго»
Комиссия аргументировала свое решение тем, что в условиях неконтролируемого распространения COVID-19 в государствах вне Энергетического сообщества возникает «риск физической возможности невыполнения договорных обязательств», поскольку может снизиться численность персонала, необходимая для производства и передачи электроэнергии. Таким образом, создается угроза безопасности поставок электричества, что может привести к крайне негативным последствиям.
В комиссии подчеркнули, что принятые меры — временные.
По данным «Укрэнерго», в январе этого года Украина импортировала из Беларуси 93,013 млн киловатт-часов электричества — 0,84% от всей электроэнергии, использованной за месяц конечными потребителями. В феврале в Украину было поставлено 48,882 млн кВт·ч белорусского электричества. Данные за март пока не опубликованы.
По данным Национального статистического комитета Беларуси, в 2019 году Украина импортировала 852,838 млн кВт·ч белорусской электроэнергии на 45 млн 609,8 тыс. долларов.