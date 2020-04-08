Украина приостановила покупку электроэнергии из Беларуси

Пропускные способности электроэнергетических связей между Украиной и странами вне Энергетического сообщества на месячных и суточных аукционах распределяться не будут. Именно по итогам подобных аукционов Беларусь поставляла электроэнергию в Украину.

Постановлением «Укрэнерго» поручено аннулировать результаты годовых аукционов по распределению на 2020 год пропускных способностей линий электропередачи между Украиной и государствами не из числа участников Энергетического сообщества — международной организации, объединяющей Евросоюз и страны-соседи в целях создания единого общеевропейского энергетического рынка. Беларусь в эту организацию не входит.

Комиссия аргументировала свое решение тем, что в условиях неконтролируемого распространения COVID-19 в государствах вне Энергетического сообщества возникает «риск физической возможности невыполнения договорных обязательств», поскольку может снизиться численность персонала, необходимая для производства и передачи электроэнергии. Таким образом, создается угроза безопасности поставок электричества, что может привести к крайне негативным последствиям.

В комиссии подчеркнули, что принятые меры — временные.

По данным «Укрэнерго», в январе этого года Украина импортировала из Беларуси 93,013 млн киловатт-часов электричества — 0,84% от всей электроэнергии, использованной за месяц конечными потребителями. В феврале в Украину было поставлено 48,882 млн кВт·ч белорусского электричества. Данные за март пока не опубликованы.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, в 2019 году Украина импортировала 852,838 млн кВт·ч белорусской электроэнергии на 45 млн 609,8 тыс. долларов.