Генпрокуратура Беларуси отказала в выдаче в Россию задержанного в Витебске последователя Свидетелей Иеговы

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Николая Махаличева освободили 7 апреля, сообщила БелаПАН координатор направления по защите прав человека иностранных граждан и лиц без гражданства организации Human Constanta Энира Броницкая.

По ее словам, Махаличев планирует получить в Беларуси статус беженца, соответствующее заявление он написал в день задержания, 21 февраля 2020 года, в Городке (Витебская область).

Броницкая сообщила, что мужчина был задержан как находящийся в международном розыске по запросу России. Махаличева поместили в СИЗО № 2 в Витебске, где он провел более 40 дней, и запросили у российских правоохранительных органов документы, на основании которых Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение.

Как отметила представитель Human Constanta, Махаличев утверждает, что не знал о возбуждении в январе 2019 года в его отношении уголовного дела за организацию и финансирование деятельности экстремистской организации, которой еще в 2017 году были признаны Свидетели Иеговы. В России Махаличева ожидал бы суд, ему грозило заключение до 15 лет.

С 2017 года в России было осуждено более 100 последователей общины в разных регионах. В Беларуси при уполномоченном по делам религий и национальностей зарегистрировано одно религиозное объединение Свидетелей Иеговы и 27 общин. В стране беспрепятственно проходят их конгрессы.
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Тэги: Свидетели Иеговы Беларусь-Россия Генпрокуратура Персона: Николай Махаличев Энира Броницкая Город: Витебск

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