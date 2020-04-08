Евросоюз планирует выделить Беларуси 60 млн евро на борьбу с коронавирусом
Помощь Беларуси будет оказана в рамках глобальной программы поддержки участников Восточного партнерства, среди которых Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина.
Всего на оказание помощи странам Восточного партнерства Евросоюз
Каждая из стран Восточного партнерства получит определенный объем помощи. Беларуси планируется предоставить более 60 млн евро на неотложные и среднесрочные потребности, например, на закупку автомобилей скорой помощи и респираторов, а также на трансграничные проекты.
В рамках данной программы помощи Армении выделяется 92 млн евро, Азербайджану — 14 млн, Грузии — 183 млн, Молдове — 87 млн, Украине — 190 млн евро.
Беларусь также обратилась к Евросоюзу с просьбой о предоставлении макрофинансовой помощи для смягчения последствий пандемии COVID-19. 3 апреля состоялись переговоры министра финансов Максима Ермоловича с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения переговоров Оливером Вархели.