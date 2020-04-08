Евросоюз планирует выделить Беларуси 60 млн евро на борьбу с коронавирусом

Помощь Беларуси будет оказана в рамках глобальной программы поддержки участников Восточного партнерства, среди которых Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина.

Всего на оказание помощи странам Восточного партнерства Евросоюз выделит 963 млн евро. В рамках этой программы Еврокомиссия планирует направить 80 млн евро на неотложные нужды и до 883 млн — на средне- и долгосрочные потребности по поддержке социального и экономического восстановления региона после пандемии.

Каждая из стран Восточного партнерства получит определенный объем помощи. Беларуси планируется предоставить более 60 млн евро на неотложные и среднесрочные потребности, например, на закупку автомобилей скорой помощи и респираторов, а также на трансграничные проекты.

В рамках данной программы помощи Армении выделяется 92 млн евро, Азербайджану — 14 млн, Грузии — 183 млн, Молдове — 87 млн, Украине — 190 млн евро.

Беларусь также обратилась к Евросоюзу с просьбой о предоставлении макрофинансовой помощи для смягчения последствий пандемии COVID-19. 3 апреля состоялись переговоры министра финансов Максима Ермоловича с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения переговоров Оливером Вархели.