Россия допустила сокращение добычи нефти

Россия обсудит снижение добычи нефти на 14% — пропорционально доле в общей добыче стран, которые договорятся о стабилизации цен. В сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие с общей добычей 70 млн баррелей в день.

Об этом РБК рассказал источник, близкий к российскому Минэнерго, и подтвердил представитель ведомства.

«Страна готова урезать производство пропорционально своей доле в общей добыче, и с учетом совместного снижения на 10 млн барр. в сутки», — утверждает он. Представитель Минэнерго это подтвердил.

Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля.

Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр. в сутки.