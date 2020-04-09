Совмин установил требования при самоизоляции

Соответствующее постановление правительства № 208 официально опубликовано 9 апреля на Национальном правовом интернет-портале.

В самоизоляции нужно находиться гражданам Беларуси и иностранцам, у которых диагностирован COVID-19, а также контактам первого и второго уровней. Контакты первого уровня должны находиться в самоизоляции 14 дней с даты последнего контакта с заболевшим, второго уровня (если есть кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры) — на время наличия симптомов. Сроки самоизоляции могут быть продлены по решению врачей.

Находящиеся в самоизоляции обязаны не покидать места проживания, в том числе не посещать места работы и учебы, объекты торговли и общественного питания, спортивные мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Исключение составляют посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. При выходе из дома в этих случаях нужно использовать маску, не допускать контактов с другими людьми.

За нарушение требований самоизоляции предусмотрена ответственность.