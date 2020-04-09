В Минобразования определились с последними звонками и выпускными

/ Общество
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Ведомство определило своим приказом даты.

Последние звонки в школах в этом году пройдут 29 и 30 мая. Выпускные — 10 и 11 июня.
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Тэги: Минобразования последний звонок выпускной

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