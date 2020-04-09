В Минобразования определились с последними звонками и выпускными 09.04.2020 / 09:42 / Общество Просмотров: 1432 A- A+ Ведомство определило своим приказом даты. Последние звонки в школах в этом году пройдут 29 и 30 мая. Выпускные — 10 и 11 июня. Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Минобразования последний звонок выпускной Другие материалы на эту тему: Птичку жалко. В Гомеле на последних звонках отказались от гелиевых шариков Удалить все снимки с Колей! Последний звонок в Острошицкой школе Год в кресле министра образования. Что успел Игорь Карпенко Министерство образования и МТС ищут таланты