ЕС может продлить запрет на въезд до 15 мая
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на въезд в Евросоюз из третьих стран до 15 мая в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Как говорится в
«Соответствующее решение каждая страна ЕС имеет право принимать сама. В то же время опыт показывает, что такие меры становятся эффективными, если все страны действуют согласованно на внешних границах Евросоюза», — отметили в ЕК.
Предыдущий запрет на поездки в ЕС для граждан третьих стран по рекомендации Еврокомиссии был принят в середине марта сроком на 30 дней всеми странами ЕС, а также Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном и Исландией.