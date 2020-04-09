ЕС может продлить запрет на въезд до 15 мая

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Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на въезд в Евросоюз из третьих стран до 15 мая в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо более 30 дней.

«Соответствующее решение каждая страна ЕС имеет право принимать сама. В то же время опыт показывает, что такие меры становятся эффективными, если все страны действуют согласованно на внешних границах Евросоюза», — отметили в ЕК.

Предыдущий запрет на поездки в ЕС для граждан третьих стран по рекомендации Еврокомиссии был принят в середине марта сроком на 30 дней всеми странами ЕС, а также Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном и Исландией.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Шенген коронавирус COVID-19

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