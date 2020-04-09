Количество жертв коронавируса в Беларуси возросло до 16

По данным на 6 часов 9 апреля, госпитализирован 1331 человек, выздоровело 139 пациентов.

Таким образом, по данным Минздрава, общее количество подтвержденных случаев инфицирования составило 1486 (рост за сутки на 420 случаев, или на 39,4%). Число жертв днем ранее было 13. Проведено более 49 тысяч тестов на коронавирус.

На совещании о ситуации с распространением коронавируса Александр Лукашенко заявлял: «Болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было лавинообразного скачка по заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется. У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 — на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет».