По расчетам Минздрава, на пик заболеваемости коронавирусом Беларусь выйдет в конце апреля — начале мая

Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, выступая 9 апреля в Палате представителей.

На вопрос, есть ли у Минздрава методика прогнозирования ситуации и расчет пика заболеваемости, Караник ответил: «У нас есть методика прогнозирования и план действий при различных вариантах. Мы надеемся, что на пик заболеваемости мы выйдем в конце апреля — начале мая».

По данным Миздрава на 6 часов 9 апреля, в Беларуси от COVID-19 умерло 16 человек, госпитализирован 1331 человек, выздоровело 139. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования составило 1486 (рост за сутки — на 420 случаев, или на 39,4%).